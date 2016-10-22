حظك اليوم برج الثور السبت 22 / 10 / 2016

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الثور على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، لأبناء برج الثور وذلك ليوم السبت 22 أكتوبر، ونستعرض ما يتوقعه لهم خبراء الأبراج.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

عليك أن تراعى ما يعانيه الحبيب من أزمات، كما أنه من المفترض أن تهتم به أكثر من ذلك، حاول أن تتعاون معه فى كل أموره، واعرف أن هذه هى الطريقة المثالية للحفاظ على العلاقة.

برج الثور على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، بذلت الكثير من الجهد فى الأيام الماضية وهو ما سينعكس عليك بشكل جيد، كما أنه من المفترض أن تحصل على مكافأة مالية قريبًا

برج الثور على الصعيد الصحى..

حاول أن تستمع إلى نصائح الأطباء، ولا تهمل فى صحتك أكثر من ذلك، اتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية ليست من الرفاهية، لذا عليك أن تلتزم بذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العائلة والأصدقاء، وكذلك ستحدث بعض الأمور الطارئة فى العمل والتى ستمر بخير.