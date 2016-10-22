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حظك اليوم برج الدلو السبت 22 / 10 / 2016

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حظك اليوم برج الدلو السبت 22 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الدلو السبت 22 / 10 / 2016

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نقدم لكم لبرج الدلو ليوم السبت الموافق 22 أكتوبر وذلك على الصعيد المهنى والعاطفى،هذا البرج الذى يتميز مواليده بالذكاء والقدرة على تحقيق النجاح والأحلام، كما من أهم الصفات التى يتميز به كذلك أنهم ليس لديهم قدرة على التعامل مع المخادعين. 

 

حظك اليوم على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة جداً، كنت قادر على احتوائه والتعامل معه بشكل صحيح، كما يجب أن تظل تتعامل معه بهذه الطريقة حتى لا تخسره، كما أنه من المتوقع أن تسافرا سويًا إلى مكان رائع. 

 

برج الدلو على الصعيد المهنى .. 

 عليك أن تتخلص من القلق والتوتر الذى سيطرا عليك فى الفترة الماضية، كما ستحدث بعض الخلافات مع زملاء لك فى العمل ولكنك ستتغلب عليها سريعا. 

 

برج الدلو على الصعيد الصحى.. 

أوضاعك الصحية ليست جيدة، ربما تصاب بمرض فى المعدة مثل عسر الهضم، لذا عليك أن تذهب فى أقرب وقت ممكن، كما أنه من الضرورى أن تتبع نظام غذائى صحى للحفاظ على صحتك. 

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.. 

أمورك جميعها على ما يرام، عليك فقط أن تهتم بأمورك العائلية التى من الممكن أن تمر ببعض التقلبات ولكنك ستتغلب عليها سريعاً 


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مصر 365

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