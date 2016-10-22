حظك اليوم برج الميزان السبت 22 / 10 / 2016

دائما ما يكون التردد صديق لهم، يجدون أنه من الأفضل التفكير جيداً قبل اتخاذ أى قرارات جديدة، لذا نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى وكذلك الصحى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

يتوقع أن تحدث بعض الخلافات الطارئة بينك وبين الحبيب، من الضرورى أن تراعى كافة الأزمات التى كانت بينكما وتحاول تجاوزها، والاستماع إليه لأنه بحاجة إليك.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

ربما يكون هناك بعض الخلافات على مستوى بعض الزملاء لك فى العمل، عليك أن تسيطر جيداً على أعصابك حتى لا يؤثر هذا على صحتك وكذلك على إنتاجيتك فى العمل.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

الجلوس بطريقة خاطئة ولمدة ساعات طويلة فى العمل من الممكن أن يعرض حياتك إلى خطر، كما سيكون له تأثير سئ على عمودك الفقرى، من الضرورى أن تذهب إلى الطبيب فى أقرب وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن تمر ببعض الأزمات البسيطة خلال الأيام المقبلة، كما ستحدث بعض الأمور الطارئة فى العمل ولكنك ستجيد التعامل معها.