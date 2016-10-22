حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22 / 10 / 2016

نقدم لكم توقعات الأبراج ليوم السبت 22 أكتوبر، حيث نقدم التوقعات الخاصة بهم على مستوى كل الأصعدة، حيث يتصادف هذا اليوم مع نهاية برج الميزان وبداية برج العقرب الذى يستمر إلى 22 من شهر نوفمبر المقبل.

برج السرطان حظك اليوم 22/10/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

اليوم تضع خطة جديدة لعملك لإنجاز المهام المطلوبة منك ومحاول تحسين أدائك بشكل أفضل فى الفترة المقبلة، فاستغل طاقتك الإيجابية وحبك لعملك فى المزيد من الإنتاج المتميز كى تصل الى المكانة التى تحلم بها.

على الصعيد العاطفي:

توقع مفاجآة اليوم من شريك حياتك ليشكرك على المساعدات التى قدمتها له خلال الفترة الماضية ، ووقوفك بجانبه فى أزماته، وهى فرصة هائلة لتجديد حبكما وتقوية العلاقة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

تحتاج اليوم الى تخصيص ساعة لممارسة رياضة الجرى مع أحد أصدقائك لتنشيط الدورة الدموية وتجديد طاقتك ، والإكثار من شرب العصائر الطبيعية والتقليل من المياه الغازية.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

يومك مليئ بالمفاجآت والفرص سواء على المستوى الشخصى أو المستوى المهنى، فستحقق نجاحاً غير مسبوق وسيوفر عليك جهود كثيرة خلال الفترة المقبلة، استغل مهاراتك وذكائك فى استغلال الفرصة.

برج القوس حظك اليوم السبت 22 / 10 / 2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

طاقتك اليوم سلبية ولا ترغب فى العمل نتيجة المشكلات التى تلاحقك به والمهمام المتراكمة التى تؤجلها، فليس أمامك خيار أخر سوى إنجاز أعمالك بدلاً من الاستسلام للفشل.

برج القوس على الصعيد العاطفى :

حان الوقت لتصفية مشكلاتك مع شريك حياتك بعد أن وصلت معه لحائط سد، فإما تنجحا فى تخطى الازمات وفتح صفحة جديدة، وإما أن تتخذ قراراً بإنهاء تلك العلاقة.

على الصعيد الصحى :

مشكلاتك المهنية والعملية تؤثر سلباً على نفسيتك وتسبب لك الإرهاق والسهر وقلة النوم، فتعانى من كسل وخمول شديدين، وعدم القدرة على التفكير جيدً واتخاذ القرارات الصائبة، فعليك براحة طويلة والاسترخاء والنوم العميق ليستعيد جسدك طاقته.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة:

تتخذ اليوم قراراً هاماً يخص عملك، وتفكر جدياً بترك الوظيفة والبحث عن أخرى، ولكن من الأفضل ألا تفعل ذلك حالياً ولا تتهرب من مشكلاتك بل حاول حلها أولاً بكل الطرق.

برج الجدى حظك اليوم السبت 22/10/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى..

تستأنف اليوم عملك بشكل منتظم بعد تعرضك لوعكة صحية اجبرتك على ملازمة الفراش لفترة طويلة، الشعور بالركود الفكرى أمر طبيعى فى حالتك، لكنك سرعان ما تعود إلى كفاءتك المهنية المعهودة وتواصل إنجازاتك التى بدأتها من قبل.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

العلاقة العاطفية لا يمكن أن تدوم طالما يوجد طرف يأخذ فقط وآخر يعطى فقط، فالأخذ والعطاء معاً بإمكانها نجاح العلاقة العاطفية، واليوم تكتشف عدد من الأخطاء التى تسببت فى أزمات لا تنتهى مع الحبيب، ولن تعود الحياة مثلما كانت إلا إذا تداركت هذه المشاكل وتعاملت معها.

على الصعيد الصحى ..

وعكات صحية متتالية بسبب إهمالك فى تناول العلاج بالطريقة الصحيحة، و الاعتماد على خبرتك الشخصية فى النواحى الصحية تكبدك كثير من الخسائر، تحتاج إلى زيارة عاجلة إلى الطبيب وملازمة الفراش.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعانى من ركود فكرى والشعور بعدم القدرة على مزاولة العمل بشكل طبيعى بعدما ابتعد عن أجواء العمل لفترة طويلة رغماً عنه، و العودة إلى الحالة المهنية الطبيعية لن تحتاج منك وقت طويل.

برج العذراء حظك اليوم السبت 22/10/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى..

وصولك إلى منصب قيادى اليوم أمر طبيعى، فجهودك التى بذلتها من قبل من شأنها أن تجعل الترقيات قريبة منك طوال الوقت، واليوم أيضاً تنكشف لك نوايا بعض الزملاء الذين تتساقط أقنعتهم بعدما يعلمون أمر توليك منصب هام كن حذراً من هؤلاء.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

صديق واحد فقط بوسعه أن يفهم كل ما يدور فى رأسك، لا ترهق نفسك فى الحديث عن اشياء ولت فى حياتك لأشخاص غرباء عنك، فهناك بعض الأسرار لن يفهمها أحد فى حياتك، حافظ على كتمانك و أجعل عقلك وقلبك واحة أسرارك التى لا يعرفها سواك.

على الصعيد الصحى..

البحث عن أسباب لمشاكلك البدنية يحتاج على المجاهرة بمشاكلك النفسية أولاً، فألام القولون والخلل فى ضغط الدم الذى تعانى منهم منذ فترة طويلة، ما هم إلا نتاج لضغط عصبى مستمر، والراحة والابتعاد عن التوتر أمر ضرورى الآن.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يتفاجأ بالترقيات السريعة اتلى يحصل عليها بسبب جهوده السابقة، لكن مشاكله الصحية تعيقه عن استكمال يومه بشكل طبيعى، ولا يمكن أن يتخلى مولود العذراء عن فرحته بسهولة لذلك سيحاول أن يتغلب على هذه المشاكل بالمسكنات.

حظك اليوم برج الأسد 22/10/2016

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

التوازن هو الموضوع الرئيسى الخاص بك اليوم، وكلمة السر هى أن توازن بين مواردك ونفقاتك مما يجعلك تبدأ البحث عن وظيفة ثانية لتحسين دخلك ومن المحتمل أن تعثر على فرصة جيدة جدًا اليوم.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

أنت تفهم بوضوح ماذا تريد وماذا تتوقع من علاقتك العاطفية، ولكن أهدافك هذه لا تتماشى مع شريك حياتك مما يجعلك أمام مفترق طريق فى هذه العلاقة وقبل اتخاذ اى خطوة جذرية حاول أن تجد طريقًا للحوار.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

نم جيدًا وكل جيدًا وخذ قسطًا من الراحة. هذه الأشياء البسيطة هى كل ما يطلبه جسدك ليكف عن الشكوى والأنين قبل ان يتمرد عليك وتعانى مشكلات صحية كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

الوفاء بالتزاماتك فى الوقت المطلوب يخفف كثيرًا من شعورك بالتوتر والانزعاج ويجعلك تنظر لنفسك بطريقة أفضل كثيرًا فحاول أن تحرص على ذلك وتفى بوعودك مهما كانت النتيجة.

حظك اليوم برج الجوزاء 22/10/2016

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تفكر اليوم بشأن استشارة مالية سواء من شخص قريب منك أو زميل فى العمل ويمكنك أن تستفيد بشدة من اتباع النصيحة التى تحصل عليها فى النهاية خاصة إذا كنت تعمل فى الهندسة أو تطوير البرمجيات، وبعض من أبناء هذا البرج يحظون بفرصة لتغيير وظائفهم.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

قد تضطر إلى الكذب اليوم على شريك حياتك من أجل مصلحته ولكنك تشعر بالتوتر والقلق بسبب هذه الكذبة البيضاء لذلك يمكن أن توضح له الأمر كله فى ما بعد وسيقدر تمامًا أنك وضعت مصلحته فى المقام الأول.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

الآلام التى تعانى منها بين وقتٍ وآخر لن يناسبها بعد اليوم أن تهدئها بالمسكنات ولكنك تحتاج لاتخاذ خطوة جدية نحو العلاج فوجع ساعة أفضل من وجع كل ساعة حين تتدهور حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

أمامك خيارين مؤلمين بنفس القدر ويسببان خسائر متقاربة ولكن أحدهما فقط هو الصحيح والذى يمكنك فيما بعد من تعويض الخسارة، ومن أجل اتخاذ الخيار الأفضل يجب أن تتبع حدسك وتتجاهل نصائح الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل السبت 22- 10-2016

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأداءك كما أنك قد تحصل على ترقية، فى الفترة المقبلة ولكن لا تتسرع واحرص على الحد من عصبيتك حتى لا تهدر ما قضيت من وقت طويل فى التخطيط له.

الحمل على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

الحمل على الصعيد الصحى :

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس، وهذا يجعلك أكثر راحة نفسية فى الأيام القادمة .

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية، فلا تتعامل بصلابة مع الأمور واحرص على أن تكن أكثر مرونة لتتخطى الصعاب بمنتهى اليسر.

حظك اليوم برج الحوت 22/10/2016

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

أصحاب رؤوس الأموال والشركات من أبناء هذا البرج سيحققون أفضل نتائج على الصعيد المهنى اليوم، أما غيرهم فيتمتعون بقدرة شديدة على إقناع الآخرين بأفكارهم ووجهة نظرهم ويحققون مكاسب كبيرة.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تدعى من فترة أنك تخطيت علاقتك العاطفية القديمة، وبالفعل أنت تحسنت على المدى القصير ولكن الأمر سرعان ما يتطور الأمر إلى شعور مضن بالحنين يؤثر على مزاجك ويجعلك تأخذ خطوة فى محاولة استعادة هذه العلاقة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تعانى مشاكل صحية مثل الحموضة وعسر الهضم فضلاً عن جفاف الجلد، وكل هذه المشاكل بينها عامل مشترك وهو قلة شرب الماء واهمالك فى نظامك الغذائى فحاول أن تتدارك هذا الخطأ سريعًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

اليوم تجنى ثمار مجهودك الشاق فى الفترة الطويلة الماضية وتتلقى احترامًا واعترافًا قويًا بكل ما تبذله من مجهودات خاصة فى مجال عملك. حاول أن ترتدى اللون الأزرق اليوم ليجذب لك المزيد من الطاقة الإيجابية.

حظك اليوم برج العقرب السبت 22- 10-2016

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى..

نوعاً من الارتباك غير المرجح قد يحدث فى حياتك المهنية اليوم، ولكن الأمور قد تتحسن لتصبح جيدة بما فيه الكفاية فى العمل الذى اخترته كما أنك ستحصل على عرض للانضمام إلى أعمال جديرة بالثقة تماماً وتحمل لك مكافأة أكبر فلا تتردد وخذ قرارك بعد مداولات طويلة ومتأنية.

العقرب على الصعيد العاطفى :

إن لم تكن سعيداً بالعلاقة التى تمر بها والابتسامة ليست مرسومة على وجهك فقد اتى الوقت للمضى قدماً، انسحب من العلاقة لأنه من المفترض أن تكون جميلا فى علاقتك وسترى كيف سيفاجئك العالم.

العقرب على الصعيد الصحى :

اليوم مثالى للذهاب للتدليك لتشعر بعظمة ما تقوم به، كما انه من المتوقع أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية ولكن عليك تحديد النظام الغذائى الصحى الأنسب لك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

تعيش يوم كامل من التأملات اليوم، فقد تذهب لتغيير حيث كنت تفكر فى الانتقال من مكان سكن أو ظيفة حالية، فقد تحصل على بعض المساعدات من شخص لم تتوقع اتصاله بك.

حظك اليوم برج الثور 22_10_2016

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

عليك أن تراعى ما يعانيه الحبيب من أزمات، كما أنه من المفترض أن تهتم به أكثر من ذلك، حاول أن تتعاون معه فى كل أموره، واعرف أن هذه هى الطريقة المثالية للحفاظ على العلاقة.

برج الثور على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، بذلت الكثير من الجهد فى الأيام الماضية وهو ما سينعكس عليك بشكل جيد، كما أنه من المفترض أن تحصل على مكافأة مالية قريبًا.

برج الثور على الصعيد الصحى..

حاول أن تستمع إلى نصائح الأطباء، ولا تهمل فى صحتك أكثر من ذلك، اتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية ليست من الرفاهية، لذا عليك أن تلتزم بذلك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى العائلة والأصدقاء، وكذلك ستحدث بعض الأمور الطارئة فى العمل والتى ستمر بخير.

حظك اليوم برج الدلو 22_10_2016

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب جيدة جداً، كنت قادر على احتوائه والتعامل معه بشكل صحيح، كما يجب أن تظل تتعامل معه بهذه الطريقة حتى لا تخسره، كما أنه من المتوقع أن تسافرا سويًا إلى مكان رائع.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

عليك أن تتخلص من القلق والتوتر الذى سيطرا عليك فى الفترة الماضية، كما ستحدث بعض الخلافات مع زملاء لك فى العمل ولكنك ستتغلب عليها سريعا.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست جيدة، ربما تصاب بمرض فى المعدة مثل عسر الهضم، لذا عليك أن تذهب فى أقرب وقت ممكن، كما أنه من الضرورى أن تتبع نظام غذائى صحى للحفاظ على صحتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أمورك جميعها على ما يرام، عليك فقط أن تهتم بأمورك العائلية التى من الممكن أن تمر ببعض التقلبات ولكنك ستتغلب عليها سريعاً.

حظك اليوم برج الميزان 22_10_2016

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

يتوقع أن تحدث بعض الخلافات الطارئة بينك وبين الحبيب، من الضرورى أن تراعى كافة الأزمات التى كانت بينكما وتحاول تجاوزها، والاستماع إليه لأنه بحاجة إليك.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

ربما يكون هناك بعض الخلافات على مستوى بعض الزملاء لك فى العمل، عليك أن تسيطر جيداً على أعصابك حتى لا يؤثر هذا على صحتك وكذلك على إنتاجيتك فى العمل.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

الجلوس بطريقة خاطئة ولمدة ساعات طويلة فى العمل من الممكن أن يعرض حياتك إلى خطر، كما سيكون له تأثير سئ على عمودك الفقرى، من الضرورى أن تذهب إلى الطبيب فى أقرب وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن تمر ببعض الأزمات البسيطة خلال الأيام المقبلة، كما ستحدث بعض الأمور الطارئة فى العمل ولكنك ستجيد التعامل معها.