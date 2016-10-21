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البابا تواضروس يلتقي رئيس أساقفة النمسا في مستهل زيارته للقاهرة

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البابا تواضروس يلتقي رئيس أساقفة النمسا في مستهل زيارته للقاهرة البابا تواضروس يلتقي رئيس أساقفة النمسا في مستهل زيارته للقاهرة

البابا تواضروس الثاني – أرشيفية

وصل رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا، الكاردينال كريستوف شونبورن، إلى القاهرة اليوم الجمعة والوفد المرافق له، وكان في استقباله بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، وعدد من أعضاء المجمع المقدس.

يرافق رئيس أساقفة النمسا – في زيارته للقاهرة – وفد يضم السكرتير الخاص، الدكتور فيليب هورت فيبر، ومساعد الأسقف داريوس شوتسكي، وأسقف الكنيسة الأرثوذكسية في النمسا، الأنبا جابرييل، والدكتور سمير شنودة وإيريني وجدي.

يذكر أن الكاردينال شونبرن أهدى كاتدرائية العذراء المنتصرة – التي تقع في قلب العاصمة فيينا – للكنيسة القبطية في مايو الماضي خلال زيارة البابا تواضروس الثاني الأخيرة للنمسا.

أ ش أ

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