القبض على خاطفى رجل الأعمال من مزرعته فى القنطرة بالإسماعيلية

مراسل«ONA»:

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، ومباحث القنطرة غرب، من القبض على تشكيل عصابى قام بخطف رجل أعمال من مزرعته بأبوطفيلة بالقنطرة غرب وطالبوا بفدية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه، ولكن الأمن حرره دون أن يدفع أى مبالغ.

وكان اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ إلى مباحث مركز القنطرة غرب من المواطن “ضياء ياسين “، يفيد بخطف والده “ياسين .م. إ” 55 سنة، رجل أعمال ومقيم بالشرقية من داخل مزرعته بأبوطفيلة دائرة مركز القنطرة غرب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمود فاروق مدير المباحث وبرئاسة العميد محمد عربان رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد عبد الرءوف شاهين، رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء رامى الطحاوى ومحمد أسعد ومحمد إدريس ومحمود مغربى وأحمد عثمان معاونى المباحث.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين لفريق البحث أن مجهولين يستقلون سيارة بدون لوحات ماركة “جيب” وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا بخطف المجنى عليه من داخل مزرعته.

وأضافت التحريات، أن أهل رجل الأعمال المختطف استقبلوا مكالمة هاتفية يطلب فيها الخاطفون مبلغ 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراح المجنى عليه.

ونجح فريق البحث فى تحرير المخطوف بعد تضييق الخناق على خاطفيه وتمكنوا من تحريره دون أن يدفع أى مبالغ نظير إطلاق سراحه.

كما توصل فريق البحث، أن وراء إرتكاب الواقعة كل من المتهم”إسماعيل . ع . ع”، 24 سنة – عاطل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب والمتهم “محمد . ع . م” 25 سنةعاطل – ومقيم نفس العنوان سبق اتهامه فى قضية سرقة مواشى والمتهم “إسلام . م . س” 25 سنة عاطل والمتهم “مدحت . ع . م” 17 سنة عاطل والمتهم “السيد . ص . ع” 30 سنة عاطل مقيمون بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية والمتهم “أحمد . ع . ح” 17 سنةعاطل والمتهم ” بدر . ع . م ” 21 سنة عاطل مقيمان بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية – مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائى صادر ضده فى قضية ضرب والمتهمة “أمانى . م . ع” 21 سنة مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية.

وخطط الأول “زوج شقيقة عامل زراعى لدى المجنى عليه ” لخطف المجنى عليه وقام بالاتفاق مع باقى المتهمين ، حيث قام الثالث بإحضار سيارة مبلغ بسرقتها والتى تخلوا عنها فيما بعد إثر تعطلها وسلاح نارى بمعرفة الثانى، وقام كل من الأول والرابع بالتوجه إلى مزرعة المجنى عليه واقتياده تحت تهديد السلاح النارى إلى السيارة قيادة الثالث وقاموا بإيوائه لبعض الوقت بأحد الأماكن ملك الخامس ، ثم قاموا بنقله فيما بعد بإستخدام مركبة توك توك قيادة السادس وإيوائه بمسكن السابع وبرفقتهم الثامنة .

وأضافت التحريات، أن خلال تلك الفترة قاموا بمفاوضة نجل المجنى عليه لدفع مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه) كفدية نظير إطلاق سراحه، ونظراً للملاحقات الأمنية وتضييق الخناق عليهم اضطروا إلى إطلاق سراحه.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين وبحيازة أحدهم “بندقية آلية عيار 7,62×51 مم” وبخزينتها 15 طلقة نارية من ذات العيار ومركبة “التوك توك” المستخدمان فى الواقعة.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه نظرا للملاحقات الأمنية الشديدة لهم واكتشاف أمرهم.

تم تحديد مكان احتجاز المجنى عليه بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية بإرشادهم.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.