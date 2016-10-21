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غدًا.. وزير الخارجية يستقبل وزيري خارجية إسبانيا والأردن

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غدًا.. وزير الخارجية يستقبل وزيري خارجية إسبانيا والأردن غدًا.. وزير الخارجية يستقبل وزيري خارجية إسبانيا والأردن

وزير الخارجية سامح شكري

يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، غدا السبت، نظيره الإسباني خوسيه مانويل مارجايو، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن تتناول جلسة المباحثات، التي تعقد بقصر التحرير، العلاقات المصرية – الإسبانية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام المباحثات.

كما يلتقي الوزير سامح شكري مع وزير الدولة الأردني للشئون الخارجية بشر الخصاونة، حيث يتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين والمملكة الأردنية، والتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والعربية.

أ ش أ 

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