إيران: سحب الفنيين العاملين في كركوك بعد الهجوم الإرهابي على محطة الكهرباء

أعلن مسئول إيراني بارز أن بلاده قررت سحب الفنيين الإيرانيين من مدينة كركوك العراقية، بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر تنظيم داعش على محطة الكهرباء في المدينة، وأسفر عن مصرع 18 شخصًا من بينهم 3 من الإيرانيين.

وذكرت إحدى القنوات الإيرانية اليوم الجمعة أن القنصل العام الإيرانى في مدينة السليمانية – شمال العراق – سعد الله مسعوديان، أوضح أن عدد القتلى الإيرانيين، 3 أشخاص وليس 4 كما تردد من قبل، نافيًا مصرع إيراني رابع متأثرًا بجراحه خلال الهجوم.

وكانت آخر التقارير الإخبارية الواردة من كركوك أفادت بمصرع 18 شخصًا خلال الهجوم الإرهابي على محطة الكهرباء أغلبهم من العمال وقوات الأمن التي تتولى حراسة المحطة المملوكة للدولة.

أ ش أ