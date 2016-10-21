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محافظ دمياط : الإنتهاء من الحارة الأولى بطريق الميناء منتصف الشهر المقبل

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محافظ دمياط : الإنتهاء من الحارة الأولى بطريق الميناء منتصف الشهر المقبل محافظ دمياط : الإنتهاء من الحارة الأولى بطريق الميناء منتصف الشهر المقبل

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع المهندس ضياء عوض مدير عام الطرق موقف الأعمال الجارية بطريق كفر البطيخ الميناء، والذي يتم رصفه بالخرسانة المسلحة ولأول مرة بسمك 30 سم بتكنولوجيا متطورة لتحمل الحمولات الثقيلة من الشاحنات والقاطرات المتوجهة من والي ميناء دمياط .

وأكد مدير عام الطرق، أنه تم رصف 850 متر طولي في الحارة المتجهة من الميناء ناحية كفر البطيخ بعرض 9 أمتار وتم تجهيز 2.5 كم من طبقة الأساس، مشيرًا إلى أن الشركة المنفذة وعدت بالانتهاء من هذه الحارة خلال منتصف الشهر المقبل بطول 6 كم .

 

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