طرح فيلم «مولانا» خلال إجازة منتصف العام .. و«أوسكار» تتولى توزيعه

قررت شركة” iProductions” المنتجة لفيلم “مولانا” عرضه في موسم إجازة منتصف العام، ليكون من أوائل الأفلام التي حجزت مكانها في هذا الموسم.

> يأتي ذلك بعد أن تعاقدت الشركة المنتجة للفيلم مع شركة “أوسكار” للتوزيع ودور العرض لتتولى الأخيرة مهمة التوزيع الداخلي للفيلم بدور العرض داخل جمهورية مصر العربية.

وقام بتوقيع العقد كل من إيهاب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة iProductions ، ووائل عبد الله عن شركة “أوسكار”.

فيلم “مولانا” يقوم ببطولته عمرو سعد ودرة ، ويتناول سيرة داعية إسلامي مثير للجدل، وحصل الفيلم مؤخرًا على تصريح الجهات الرقابية لطرحه في دور العرض.

يكشف الفيلم كثير من تفاصيل وأسرار حياة الدعاة المعروفين إعلاميًا بشيوخ الفضائيات، من خلال شخصية الشيخ حاتم الشناوي الذى تأتي به الصدفة إلى إمامة كبار مسؤولي الدولة من خلال خطبة يلقيها بالمسجد في مناسبة رسمية وتدريجيا يصبح حاتم من أهم الدعاة، وتتوالى الأحداث التي تظهر علاقة “شيوخ الفضائيات” بالجوانب السياسية في المجتمع.

ويشارك في بطولة الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى تحمل الاسم نفسه ويخرجه ويكتب له السيناريو مجدي أحمد علي، كل من ريهام حجاج، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، ولطفي لبيب، وأحمد راتب، وأحمد مجدي.