تدمير مخبأ للإرهابيين و7 قنابل تقليدية الصنع في شمال الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن وحدة للجيش الشعبي، دمرت بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بولاية بومرداس شمال البلاد مخبأ للإرهابيين و7 قنابل تقليدية الصنع.

وذكرت الوزارة اليوم الجمعة أنه “في إطار محاربة الإرهاب، كشفت ودمرت وحدة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لبومرداس «الناحية العسكرية الأولى» مخبأ للإرهابيين و7 قنابل تقليدية الصنع وتم استرجاع بندقية صيد”.

وأضاف البيان، أن وحدات تابعة للجيش الوطني ألقت القبض في عمليات متفرقة بولاية تمنراست جنوب البلاد، 13 مهربا، فيما تم ضبط 12 جهازا لكشف المعادن، و5 مطارق ضغط، و3 مولدات كهربائية، و7 سيارات رباعية الدفع، و3 درجات نارية، وأكثر من طنين خليط الحصى والذهب”.

من جهة أخرى، “أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من تلمسان شمال غرب البلاد محاولات تهريب أكثر من 18426 لترا من الوقود وحجزت 4 مركبات”.

أ ش أ