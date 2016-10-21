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مصدر طبى: قلب الرائد الحسينى يعمل وحالته الصحية تحسنت نسبيا

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مصدر طبى: قلب الرائد الحسينى يعمل وحالته الصحية تحسنت نسبيا مصدر طبى: قلب الرائد الحسينى يعمل وحالته الصحية تحسنت نسبيا

>الإسماعيلية - صبرى غانم

كشف مصدر طبى فى تصريحات صحفية أن الحالة العامة للرائد محمد الحسينى رئيس مباحث أبوصوير تحسنت نسبيا، وأن حركة المخ بدأت فى العمل من جديد بعد توقفها، بينما يعمل القلب بصورة شبه طبيعية، ومازال متواجدا تحت الاجهزة فى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى .

كانت حالة رئيس المباحث قد تدهورت فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد توقف المخ والقلب وظل على الاجهزة فى غرفة العناية المركزة بالمستشفى التخصصى بجامعة قناة السويس، متأثرا بإصابته بطلق نارى فى الرأس، أثناء مطاردة الفارين من سجن المستقبل، الذين هربوا فى سيارة ربع نقل كانت تقف بالقرب من سجن المستقبل.

وتم نقل رئيس المباحث المصاب إلى مستشفى الإسماعيلية العام لاسعافه ثم تم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى بعد أن صعب نقله بالطائرة إلى مستشفى المعادى العسكرى نظرا لصعوبة حالته.

 


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