تمشيط منطقة السيد البدوي بسيارات التدخل السريع قبل إحتفالية الشيخ ياسين التهامى

انتشرت قوات التدخل السريع والسيارات المصفحة في محيط مسجد السيد البدوي، لتمشيط محيط المنطقة من أى أعمال شغب وبث الطمأنينة بين زوار المولد، قبل بدء إحتفالية الشيخ ياسين التهامى لإحياء ليلة الجمعة اليتيمة فى ختام مولد البدوي.

وكثفت قوات الأمن، تشديدها علي مداخل ميدان السيد البدوي من شارع عمر زعفان وكذالك شارع درب الابشيهي والسكة الجديدة بدخول الزوار من الأبواب الإليكترونية وتفتيش الحقائب.

يذكر أن، محمود ياسين التهامي أحيا حفلة ليلة الخميس حتي فجر اليوم الجمعة وسط الآلاف من مريدي وزوار البدوي

كانت محافظة الغربية، قد إحتفلت بمولد البدوي منذ الجمعة الماضية وحتى اليوم الجمعة، وسط حضور أكثر من مليون زائر بين ساحة البدوي ومنطقة الصاري.