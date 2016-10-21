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سياسي روسي: موسكو تضغط على الولايات المتحدة لفصل المعارضة المعتدلة عن «النصرة»

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سياسي روسي: موسكو تضغط على الولايات المتحدة لفصل المعارضة المعتدلة عن «النصرة» سياسي روسي: موسكو تضغط على الولايات المتحدة لفصل المعارضة المعتدلة عن «النصرة»

عناصر من جبهة النصرة – أرشيفية

قال الكاتب والمحلل السياسي الروسي، يفجيني سيدروف، إن روسيا تواصل المشاورات مع الولايات المتحدة للضغط عليها لفصل المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة، معتبرًا أن الفصائل المعتدلة يمكنهم طرد عناصر النصرة من حلب.

وأشار سيدروف، خلال لقائه ببرنامج «وراء الحدث»، المذاع على قناة «الغد» ، مع الإعلامية لينا مسلم، إلى أن مواصلة روسيا عمليات القصف ضد النصرة هو خيارها الوحيد، مؤكدًا أن النصرة استفادت من الهدن لتعزيز صفوفها والحصول على صواريخ.

وأوضح المحلل السياسي الروسي أن الأمريكيين لا يعرفون إلا القليل عن واقع الأمور وحيثيات ما يجري على الأرض، مؤكدًا أن الأمريكيين لا يملكون أدوات للتأثير في أوساط المعارضة المسلحة السورية، وبالتالي لن يكون بمقدورهم إصدار أمر يلزمها بوقف إطلاق النار.

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