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«الكرملين»: تصريحات الوزير البولندي حول بيع مصر سفينتي «ميسترال» لروسيا «هراء»

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«الكرملين»: تصريحات الوزير البولندي حول بيع مصر سفينتي «ميسترال» لروسيا «هراء» «الكرملين»: تصريحات الوزير البولندي حول بيع مصر سفينتي «ميسترال» لروسيا «هراء»

ميسترال – أرشيفية

ذكر موقع «روسيا اليوم» أن الكرملين نفى بشدة صحة تصريحات وزير الدفاع البولندي، أنتوني ماتشيريفيتش، الذي قال إن بصدد بيع سفينتي «ميسترال » لروسيا، موضحًا أن المعلومات بهذا الشأن تأتي من «مصادر ذات مصداقية».

وفي مقابلة مع قناة “روسيا-24″ قال بيسكوف، اليوم الجمعة قال: “أنا لا أعتقد أنها مصادر ذات مصداقية، بل يبدو لي أن سبب ذلك هو الحالة الانفعالية الحادة التي تسود في وارسو على مدار الأسابيع الأخيرة… ليس باستطاعة الجميع التعامل معها.. إنه هراء من أوله إلى آخره”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت سابقا تصريحات الوزير البولندي قائلة، على لسان المتحدث باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن “مبالغات وزير الدفاع البولندي لم تعد خافية على أحد، فمنذ زمن بعيد، وحتى في بولندا نفسها، فإن ماتشيريفيتش يروج، بمثل هذه التصريحات لنفسه، لكنها مشكلة للقيادة البولندية وليست مشكلتنا نحن”.

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