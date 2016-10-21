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عقب محاولة إنقاذه .. وفاة راكب بأزمة قلبية داخل محطة قطار ببني سويف‎

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عقب محاولة إنقاذه .. وفاة راكب بأزمة قلبية داخل محطة قطار ببني سويف‎ عقب محاولة إنقاذه .. وفاة راكب بأزمة قلبية داخل محطة قطار ببني سويف‎

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

توفي راكب داخل قطار الصعيد القادم من محافظة أسوان والمتجه إلى القاهرة، وسقط مغشيًا عليه داخل إحدى العربات، وباستدعاء رئيس القطار، أبلغ السائق للوقوف في أقرب محطة لإسعاف الراكب .

وعقب إيقاف القطار في محطة سكة حديد مدينة الفشن جنوب بني سويف، واستدعاء سيارة الإسعاف للراكب إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله لمستشفى الفشن المركزي.

وعلي الفور إنتقل نائب مأمور مركز الفشن عقب إبلاغه بالواقعة إلى المستشفى، وتبين أن المتوفي”نصر محمد”، 63 عاما- عريف بالمعاش بالقوات المسلحة، وأن سبب الوفاة هو إصابته بأزمة قلبية داخل القطار، وتم إخطار أهله لاستلام جثته، وتحرر المحضر اللازم بالواقع.

 

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