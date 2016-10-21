وزير الاسكان: أجهزة المدن الجديدة تسابق الزمن لإنهاء المشروعات السكنية والخدمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن أجهزة المدن الجديدة تسابق الزمن، لتنفيذ وإنهاء مشروعات المرافق والإسكان والمشروعات الخدمية المختلفة.

وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 عمارات إسكان إجتماعى بالمنطقة الأساسية، قطاع (أ)، بالحى الثالث بمدينة الفيوم الجديدة، كما تم الانتهاء من تنفيذ مركز شرطة ونقطة إطفاء بالمدينة.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنه فى مدينة دمياط الجديدة، يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه الشرب، بطاقة 86 ألف م3 / يوم، وخط المياه الناقل 1000مم، ويخدم 300 ألف نسمة، ومن المقرر افتتاح المشروع آخر مارس 2017، كما يجرى تنفيذ أعمال المرافق الداخلية (مياه – رى – صرف صحى – طرق – كهرباء – تنسيق موقع)، لـ194 عمارة بالإسكان المتوسط بالمنطقة 2، فى المجاورة 34، ويخدم المشروع 21 ألف نسمة، كما يجرى أيضًا تنفيذ مرافق منطقة شمال الحى السادس المتميز (240 فدانًا)، لخدمة الأراضى الأكثر تميزًا، ويخدم المشروع 20 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر ديسمبر 2016.

وأضاف: فى مدينة أسيوط الجديدة، يجرى تنفيذ مشروع شبكات التغذية بالمياه والصرف الصحى لمنطقة جنوب غرب المدينة بتكلفة 7.412 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %، ويخدم 750 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه قريبًا، ومشروع رافع رقم 3 وخط الطرد قطر 1100 مم حتى محطة المعالجة بمنطقة التوسعات جنوب شرق المدينة بتكلفة 76.431 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 60 %، ويخدم 300 ألف نسمة، ومشروع تنفيذ رافع رقم 1 وخط الطرد قطر 800 مم حتى رافع 3 ورافع 2 وخط الطرد قطر 400 مم حتى رافع 3 بمنطقة التوسعات جنوب شرق المدينة بتكلفة 33.324 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 60 %، ويخدم 300 ألف نسمة، كما تم البدء فى تنفيذ مشروع خزان موازنة سعة 3 آلاف م3 بالتوسعات الجنوبية الشرقية بتكلفة 16.1 مليون جنيه، ويخدم 300 ألف نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر إبريل 2017″.

وأشار المهندس عبد المطلب ممدوح مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن إلى أن مدينة النوبارية الجديدة، يجرى بها تنفيذ مشروع توسعات محطة المعالجة، وبلغت نسبة التنفيذ 71 %، ومشروع إنشاء خزانين أرضيين، بنسبة إنجاز 51 %، مضيفًا أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع خط الانحدار الثانى قطر 1800 مم من الشيخ زايد لمحطة معالجة أبو رواش، بتكلفة 63.3 مليون جنيه، بمدينة الشيخ زايد، ويخدم 293 ألف نسمة.