السلطات البريطانية: مطار «لندن سيتي» آمن

أعلنت خدمات الإطفاء البريطانية إن مطار «لندن سيتي» آمن بعدما لم تعثر خدمات الطوارئ على أي شيء يدل على وقوع حادث كيماوي.

ونقلت «رويترز» عن خدمات الإطفاء قولهم “نفذ رجال الإطفاء ورجال الشرطة الذين يرتدون الأقنعة الواقية بحثين شاملين لمباني المطار بصورة مشتركة… ولم تظهر أي قراءات مرتفعة بوجود كيماويات وتمت تهوية المبنى وتفتيشه وأعلن أنه آمن.”

وكانت خدمة الإسعاف في العاصمة البريطانية لندن قد قالت في وقت سابق إن مسعفيها عالجوا 26 شخصًا بعد إصابتهم بمشاكل في التنفس في مطار لندن سيتي في حادث اشتبهوا على ما يبدو في أنه وقع بسبب مواد كيميائية.

وأشارت خدمة الإسعاف إلى أن شخصين نقلا إلى المستشفى.