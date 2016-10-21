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أستاذ علاج أورام: السمنة والتدخين والهرمونات التعويضية تسبب السرطان

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أستاذ علاج أورام: السمنة والتدخين والهرمونات التعويضية تسبب السرطان أستاذ علاج أورام: السمنة والتدخين والهرمونات التعويضية تسبب السرطان

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، رئيس الجمعية الدولية للأورام، خلال احتفالية نظمتها الجمعية اليوم بمكتبة الإسكندرية، أن هناك عوامل خارجية تسبب السرطان  يمكن منعها.

 

 

وقال الدكتور هشام الغزالى إن منع الأسباب يمكن أن يقلل من نسب حدوث السرطان فى ، موضحا أن أهم الأسباب هو التدخين، وثانى سبب هو السمنة التى تؤدى إلى الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدى وسرطان المبيض، مؤكدا أن استخدام الهرمونات بعد انقطاع الطمث من أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بسرطان الثدى.

 

 

وأشار الدكتور هشام الغزالى إلى أن  فيروس سى من الأسباب المسببة للسرطان أيضا، كما أن الفيروسات الحليمية هى المسبب الأساسى لسرطان عنق الرحم، والذى يسمى "هيومان بابلوما فيروس"، مضيفا أن العالم الذى اكتشف هذا الفيروس أخذ جائزة نوبل.

 

 

وأكد الدكتور هشام الغزالى أن العوامل الداخلية المسببة للسرطان هى الجينات، مؤكدا أن الناس الأكثر تعرضا للإصابة يمكن أن يقوموا بعمل تحاليل جينية، وأضاف أن معدل الحالات الجديدة للأورام فى مصر وصل إلى 113 ألف حالة جديدة سنويا تمثل أورام الثدى فيها حوالى 34%.


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