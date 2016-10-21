حبس سائق أتوبيس مدينة نصر بتهمة القتل الخطأ لـ9 مواطنين

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب بحبس سائق أتوبيس مدينة نصر، الذى تسبب فى مصرع 9 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ.

كما أمر إسماعيل الشيخ وكيل أول النيابة بإجراء تحليل كشف مخدرات للسائق، وصرحت النيابة بدفن الضحايا التسعة، فى الحادث الذى وقع اليوم الجمعة .

كان إسماعيل الشيخ وأحمد سعد وكيلا أول نيابة مدينة نصر انتقلا إلى موقع الحادث لمناظرة جثث الضحايا، وتبين من التحريات والتحقيقات أن سائق الأتوبيس هو المتسبب فى الحادث لسيره عكس الاتجاه وباشرت النيابة التحقيق معه قبل إصدارها قرارها المذكور، واستمعت لشهود عيان على الحادث.