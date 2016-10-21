أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

روسيا تخفض بعثتها الدبلوماسية في لندن بسبب مشاكل في منح التأشيرات

Google+ Print
روسيا تخفض بعثتها الدبلوماسية في لندن بسبب مشاكل في منح التأشيرات روسيا تخفض بعثتها الدبلوماسية في لندن بسبب مشاكل في منح التأشيرات

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون – أرشيفية

قال السفير الروسي لدى بريطانيا اليوم الجمعة إن روسيا اضطرت لخفض عدد العاملين بسفارتها في لندن بعد أن تأخرت لندن لأشهر في منح تأشيرات لعشرات من موظفيها من بينهم دبلوماسيون.

وبحسب «رويترز» فقد اختلفت روسيا وبريطانيا مرارًا في العلن بشأن سوريا وأوكرانيا وجريمة قتل «الكسندر ليتفينينكو» العميل السابق بجهاز المخابرات السوفيتي «كيه.جي.بي» في لندن في 2006.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق هذا الشهر إن روسيا تواجه خطر أن تصبح دولة منبوذة إذا واصلت قصف مواقع المدنيين في سوريا وحث محتجين على التظاهر خارج السفارة الروسية في لندن.

وفي تدخل علني غير معتاد يشير إلى توتر واضح في العلاقات بين بريطانيا وروسيا وبخ السفير الروسي «الكسندر ياكوفينكو» رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي وجونسون لادلائهما بما قال إنها “بيانات مناهضة لروسيا”.

وقال إنه منذ أكثر من عام وبريطانيا تؤجل منح تأشيرات لموظفين بالبعثة الدبلوماسية.

وأضاف ياكوفينكو وهو نائب سابق لوزير الخارجية “نحاول أن نفهم ما إذا كانت بريطانيا تريد أن يكون لديها وجود دبلوماسي روسي كاف في لندن، السفارة تتقلص وإذا استمر التقلص فان السفارة سيجري خفضها بشكل أكبر، لا يمكن استبدال العاملين بالسفارة لأن التأشيرات لا يجري إصدارها، آمل بأن تحل هذه المشكلة في ظل الحالية.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل