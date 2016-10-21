أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

منع جماهير نابولي من حضور مباراة فريقها أمام يوفنتوس

Google+ Print
منع جماهير نابولي من حضور مباراة فريقها أمام يوفنتوس منع جماهير نابولي من حضور مباراة فريقها أمام يوفنتوس

جماهير نابولي – أرشيفية

أعلنت السلطات في مدينة تورينو، اليوم الجمعة، أن مشجعي نابولي، سيتم منعهم من حضور مباراة الفريق أمام يوفنتوس بالدوري، في 29 أكتوبر،مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المدرج الخاص بمشجعي الفريق الضيف من أجل تجنب أي مشكلات جماهيرية.

وبحسب «رويترز» فقد أضاف البيان الصادر عن سلطات تورينو أن الإيقاف سيسري على كافة السكان في منطقة كامبانيا، حيث تقع مدينة نابولي إلى جانب المشجعين المسجلين في قوائم أنصار فريق نابولي.

واقترحت اللجنة الأمنية للأحداث الرياضية في المدينة تطبيق الإيقاف “بسبب الصراع الشديد بين الناديين، والذي تطور بالفعل في الفترة الماضية لأوضاع في غاية الخطورة على النظام العام”.

وتم إغلاق مدرجات الفريق الضيف عندما التقى الفريقان في تورينو ونابولي الموسم الماضي وذلك لنفس السبب.

وستكون المباراة أول لقاء يخوضه «هيجواين» مهاجم يوفنتوس أمام ناديه السابق، منذ اكتمال صفقة انتقاله الضخمة من نابولي مقابل 90 مليون يورو.

وأثارت تلك الصفقة غضب قطاع من جماهير نابولي، التي مزقت صور اللاعب، وأشعلت النار في قمصان الفريق التي تحل اسم النجم الأرجنتيني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا