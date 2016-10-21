منع جماهير نابولي من حضور مباراة فريقها أمام يوفنتوس

أعلنت السلطات في مدينة تورينو، اليوم الجمعة، أن مشجعي نابولي، سيتم منعهم من حضور مباراة الفريق أمام يوفنتوس بالدوري، في 29 أكتوبر،مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المدرج الخاص بمشجعي الفريق الضيف من أجل تجنب أي مشكلات جماهيرية.

وبحسب «رويترز» فقد أضاف البيان الصادر عن سلطات تورينو أن الإيقاف سيسري على كافة السكان في منطقة كامبانيا، حيث تقع مدينة نابولي إلى جانب المشجعين المسجلين في قوائم أنصار فريق نابولي.

واقترحت اللجنة الأمنية للأحداث الرياضية في المدينة تطبيق الإيقاف “بسبب الصراع الشديد بين الناديين، والذي تطور بالفعل في الفترة الماضية لأوضاع في غاية الخطورة على النظام العام”.

وتم إغلاق مدرجات الفريق الضيف عندما التقى الفريقان في تورينو ونابولي الموسم الماضي وذلك لنفس السبب.

وستكون المباراة أول لقاء يخوضه «هيجواين» مهاجم يوفنتوس أمام ناديه السابق، منذ اكتمال صفقة انتقاله الضخمة من نابولي مقابل 90 مليون يورو.

وأثارت تلك الصفقة غضب قطاع من جماهير نابولي، التي مزقت صور اللاعب، وأشعلت النار في قمصان الفريق التي تحل اسم النجم الأرجنتيني.