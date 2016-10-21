«الأوقاف»: فتح باب التقديم على منصب مدير الشئون الهندسية بالدقهلية

مراسل«ONA»:

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الهندسية، بديوان عام وزارة الأوقاف، عن التقدم لشغل وظيفة مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية ندبًا ، وذلك من بين المهندسين المعينين بوزارة الأوقاف، على أن لا تقل الدرجة الوظيفية عن الدرجة الأولى .

ويتم تقديم الطلب بمكتب مدير عام شئون العاملين بوزارة الأوقاف ، ومرفق به أصل المستندات السابقة وأي مستندات يراها المتقدم سواء دورات تدريبية أم سوابق أعمال وخلافه، وذلك خلال أسبوع من تاريخه، ينتهي يوم الخميس المقبل.

كما إعتمد وزير الأوقاف، حسب بيان له، خطة الإدارة المركزية للشئون الهندسية لإشهار عدد 64 مسجد إشهارًا محليًا كدفعة أولى للعام المالي الحالى.