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«الشوبكي»: مؤسسة «حماية الدستور» لا تتعارض مع مجلس النواب

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«الشوبكي»: مؤسسة «حماية الدستور» لا تتعارض مع مجلس النواب «الشوبكي»: مؤسسة «حماية الدستور» لا تتعارض مع مجلس النواب

عمرو الشوبكي

قال الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مؤسسة حماية الدستور تعمل على الاشتباك مع الاتهامات المختلقة التي تهدف لتشويه الدستور المصري، لافتا إلى أن تأسيس هذه المؤسسة يهدف لحماية الدستور وحمايته بما لا يتعارض مع مهام البرلمان المصري.

وأضاف الشوبكي في حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن السيد عمرو موسى تواصل مع الدكتور علي عبد العال وعدد من النواب منهم النائب خالد يوسف لشرح أهداف المؤسسة فضلًا عن تركير مجلس الأمناء على مخاطبة الرأي العام والمجتمع.

وأشار الشوبكي إلى أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور تضمم عدد كبير من الشخصيات الاعتبارية والعامة برئاسة عمرو موسى وتضم في عضويتها كلا من عبد الجليل مصطفى، والدكتور مجدي يعقوب، وهدى الصدا، واحمد عيد، وعمرو صلاح، ومحمد عبد العزيز، والدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتور نيفين مسعد ،والدكتوره هالة السعيد، والفقيه الدستوري نور فرحات.

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