بالصور: قبلة المطربة المغربية لطيفة رأفت لطليقها تثير الجدل

أثارت صور المطربة المغربية لطيفة رأفت،مع طليقها كثيراً من التعليقات خاصة الصورة التي تقبل فيها رأسه على مسرح محمد الخامس ، و المناسبة مشاركتها في مسابقة فنية لاختيار الأطفال الموهوبين في الفن يتبناها طليقها ، و ظهرت معه في صور المسابقة بطلة جميلة و هي تقبل رأسه .

معروف أن لطيفة كانت زوجة لمتعهد الحفلات المعروف محمد حميد العلوي، حيث افترقا منذ أزيد من خمسة عشر عاما ، ليتزوج بعدها من المطربة إيمان الوادي ، التي نشرت أيضا صور لطيفة و قالت أنها لا تغار لأن الصداقة و الفن تجمعهم ، و أثنى الكثيرون على هذه المعاملة الراقية التي يجب أن يتحلى بها الأزواج حتى في حال الخلاف أو الفراق.