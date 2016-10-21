رامي عياش يوضح موقفه من وائل كفوري

بعد إطلاقه تغريدة أثارت الكثير من الجدل رد الفنان رامي عياش، بإطلاق تغريدة جديدة، نفت تكهنات وتفسيرات حامت حول تغريدته الاولى التي هاجم فيها الأغنيات الجديدة، واللافت أن التغريدة جاءت مباشرة بعد طرح الفنان وائل كفوري لأغنيته الجديدة "هلأ تا فقتي".

رامي كتب في تغريدته الأولى "هالاغاني الجديدة بتحس حالك بعدك بسنة التسعين يا عمي صرنا بال 2016 خلص بقا ...#تكرار #زهقتونا".

ولأنّ الكثيرون إعتبروا أن رامي عياش قصد بتغريدته وكلامه وائل كفوري وأغنيته "هلّأ تا فقتي"، ما لبث أن ردّ الاول بتغريدة ثانية نفى فيها تلك المزاعم وقال موضحاً "غريب...ليه البعض فكر إني قصدت الفنان وائل كفوري بتغريدتي السابقة، واللي حلل هيك أضرّ بالفنان نفسه واصلا رأيي وحبي لوائل معروف #خففولي_تحليل".

بعض المصادر أشارت إلى أن وائل كفوري لا يردّ عادة على كل ما يكتب عنه، ولو أن رامي كان يقصد وائل بكلامه، لما كان رد بتغريدة ثانية توضح وجهة نظره وتؤكد أنه لا يقصده.