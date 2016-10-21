في عيد ميلادها.. كيم كردشيان تتعرف إلى سارقيها بهذا الفيديو

إنفردت قناة M6info الإخبارية الفرنسية ببث مقطع فيديو مدته قصيرة، يظهر من قاموا بسطو مسلح على النجمة العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian في باريس، وأرعبوها وذلوها بغرفة نومها عند الفجر قبل أسبوعين، ثم خرجوا بعد 21 دقيقة ناهبين مجوهراتها البالغة قيمتها 11 مليون دولار.

الفيديو الذي يمكن القول انه هدية كيم بمناسبة عيد ميلادها الـ 36 الذي يصادف اليوم 21اكتوبر،صورت لقطاته كاميرا مراقبة خاصة، مثبتة عند زاوية مبنى مجاور لسكن Pourtales الفندقي العريق، ونرى أن الساعة كانت الثانية و19 دقيقة عندما اتجهوا إليه، فيما ظهروا في الفيديو الآخر في الاتجاه المعاكس، وهو حين لاذوا بالفرار بعد مدة زمنية تعادل تماما وصولهم إلى السكن الفندقي الذي استمروا فيه 21 دقيقة، منها 6 فقط بغرفة كارداشيان وخروجهم منه.

وما يؤكد هوية من ظهروا بالفيديو، وبأنهم الخمسة الذين سطوا على كارداشيان ومجوهراتها، هو أنهم كانوا على دراجات هوائية وملثمين، إضافة إلى أن الوقت بين ذهابهم يمينا نحو السكن الفندقي وبين رصد الكاميرا لهم وهم يتجهون على الدراجات يسارا ساعة الفرار، هو نفسه الذي استمروا فيه بالمنطقة التي تقع فيها شقة كارداشيان بالسكن الفندقي بوسط العاصمة.

وهذا الفيديو مختلف عن آخر، لا يزال بحوزة الشرطة الفرنسية ولم تفرج عنه بعد، وهو عن مرورهم بغاليري مركز تجاري، انعكست صور وجوههم فيه على مرآة صالون للتجميل، بداخله كاميرا مراقبة، فرصدتهم لحظة عبورهم وصورت وجوههم المنعكسة.