مشاهير الفن العالميين في مراكش الشهر المقبل

تستعد عاصمة النخيل مراكش لاستقبال عدد من النجوم العالميين المهتمين بشؤون البيئة ما بين 4 نوفمبر(تشرين الثاني) و18 نوفمبر المقبل، للمشاركة في مؤتمر الأمم حول المناخ (كوب 22).



ومع اقتراب هذا الحدث الذي سيحتضنه المغرب للمرة الأولى أكد العديد من الفنانين المغاربة والأجانب عن مشاركتهم في (كوب22) نظراً لاهتمامهم بشؤون البيئة. ويتعلق الأمر بكل من النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، أيكون، مارادونا، أمير موناكو ألبير الثاني، روبرت ريدفورد بالإضافة إلى عدد من الفنانين المغاربة الذين قاموا بحملات تحسيسية خاصة بهذه التظاهرة العالمية التي ستستقبلها بلادنا الشهر المقبل.



وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الفنانين المغاربة أطلقوا أغنية خاصة بـ (كوب 22) قبل أشهر والتي ستكون الأغنية الرسمية لهذا الحدث تحت عنوان "حان وقت التغيير" بمشاركة كل من الفنانة أسماء المنور، الفنان يانسين الذي أدى بعض أجزاء الأغنية باللغة الإسبانية، والمغنية كوثر براني التي أدت بعض مقاطع الأغنية باللهجة الريفية، بالإضافة إلى مشاركة كورال فرقة جواهر.







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