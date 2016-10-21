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«القادة» وإئتلاف «دعم مصر» ببورسعيد يوقعان بروتوكول لتدريب الشباب ‎

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«القادة» وإئتلاف «دعم مصر» ببورسعيد يوقعان بروتوكول لتدريب الشباب ‎ «القادة» وإئتلاف «دعم مصر» ببورسعيد يوقعان بروتوكول لتدريب الشباب ‎

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

وقعت النائبة البرلمانية سعاد المصري، مسئول الاتصال السياسي بائتلاف “دعم ”، مساء اليوم الجمعة، بروتوكول تدريب وتأهيل شباب محافظة بورسعيد مع مؤسسة “القادة “، إذ وقع عن المؤسسة الدكتور أحمد إبراهيم الشريف الأمين العام .

وعقب التوقيع قالت النائبة البرلمانية سعاد المصري، مسئول الاتصال السياسي بـ “دعم مصر” في تصريحات صحفية ، إن الائتلاف يرغب في تأهيل وتدريب شباب بورسعيد لأنهم يمثلون مستقبل الدولة، إذ يضم دعم مصر بين طياته كل الشباب الوطني بمختلف توجهاتهم الوطنية الداعمة لمصر .

وأضافت عضوة مجلس النواب، أن التدريب والتأهيل والتمكين تحول من مجرد كلام إلى واقع ملموس وثقافة متبعة بفضل نضال الجهات التي تعمل في هذا الإطار من مؤسسات المجتمع المدني وهيئات التدريب العلمية .

من جانبه أكد الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، أمين عام مؤسسة “القادة “، أن التعاون مع الائتلاف يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال مشروعات صغيرة مفيدة، بالإضافة إلى تدريبهم وتمكينهم علي التجارب المختلفة، وأن ائتلاف “دعم مصر” يسعي إلى تأهيل أبنائه بشكل علمي احترافي لخوض واستكمال التجربة حاضرًا ومستقبلا هو هدف إبرام البرتوكول معنا .

ونوه “الشريف” إلى أن طريق التدريب والتأهيل والتمكين يحتاج إلى صبر ومثابرة لتحقيق الهدف الأكبر في تأهيل كل أبناء الشعب المصري ، ولذلك نسعى إلى التواجد في الائتلاف الوطنية المحبة الداعمة لمصر.

وأوضح أمين عام “القادة “، أن برامج التدريب والتأهيل تحتوي كل يوم على أمور جديدة سواء في المادة العلمية النظرية أو التطبيق العملي وهو ما يتم تحديثه في المؤسسة وفق الأساليب المتبعة في العالم الخارجي ، بالإضافة إلى اختيار دقيق للمحاضرين والمدربين والبرنامج الذي يطبق.

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