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ضبط 120 طن أرز و 744 زجاجة زيت طعام حجبها تجار عن الأسواق بكفر الشيخ

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ضبط 120 طن أرز و 744 زجاجة زيت طعام حجبها تجار عن الأسواق بكفر الشيخ ضبط 120 طن أرز و 744 زجاجة زيت طعام حجبها تجار عن الأسواق بكفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث برئاسة المقدم إسلام  البدوي ، بالتعاون مع مديرية تموين كفر الشيخ تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن المحافظة، ورئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط 80 طن أرز، بحوزة "أ.ع .س " 49 سنة تاجر حبوب، يقيم بقرية سنديون، مركز فوه ، لقيامه بحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم12323/ 2016 جنح مركز فوه، كما تم ضبط 20 طن أرز بحوزة  " س.ش.أ " 50 سنة تاجر حبوب، يقيم بقرية 57 بمركز الحامول لقيامه بحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم 35561 / 2016 جنح مركز الحامول.

كما تمكنت مباحث التموين من  ضبط ٢٠ طن أرز بحوزة "م.ع.م " 46 تاجر حبوب، لحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم 34863/ 2016 جنح مركز الحامول، كما  تم ضبط 744 زجاجة زيت طعام بحوزة " م.م.أ " 52 سنة  تاجر تموين، يقيم قرية دمنكة، مركز دسوق  لحجبها  عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزته وتحرر المحضر رقم ٣١٠٥١/ ٢٠١٦ جنح مركز دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة، لإجراء التحقيقات اللازمة، تحت إشراف المستشار أحمد عاشر المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ.

 

 

 


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