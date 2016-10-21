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المتحدث العسكري: تدمير 24ملجأ للإرهابيين ومقتل 21تكفيريًا بشمال سيناء

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المتحدث العسكري: تدمير 24ملجأ للإرهابيين ومقتل 21تكفيريًا بشمال سيناء المتحدث العسكري: تدمير 24ملجأ للإرهابيين ومقتل 21تكفيريًا بشمال سيناء

المتحدث العسكري

قامت القوات الجوية، فجر اليوم الجمعة، يعاونها عناصر المدفعية، بقذف جوى لعدد (24) ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية، بالتزامن مع تكثيف هجمات القوات البرية والقوات الخاصة للقضاء على البؤر والعناصر الإرهابية .

جاء ذلك إستمراراً لجهود أبطال قواتنا المسلحة فى ملاحقة العناصر التكفيرية ومداهمة البؤر الإرهابية فى شمال سيناء .

وأسفرت أعمال القتال، عن مقتل عدد (21) فرد تكفيرى، بالإضافة إلى تدمير عدد (40) دراجة نارية وإكتشاف وتدمير عدد (16) عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لإستهداف قواتنا .

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة فى دحر الإرهاب والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين .

 

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