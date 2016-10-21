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السفير هشام سيف الدين يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى سويسرا

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السفير هشام سيف الدين يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى سويسرا السفير هشام سيف الدين يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى سويسرا

السفير هشام سيف الدين يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى سويسرا

قام السفير هشام سيف الدين، أمس الخميس، بتقديم أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية العربية لدى حكومة الاتحاد السويسري، حيث سلم أوراق الاعتماد إلى جوهان شنايدر آمان، رئيس الاتحاد السويسري للعام الحالي 2016، وبحضور والتر ثورنر المستشار الفيدرالي السويسري.

وأكد رئيس الاتحاد السويسري خلال المقابلة عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر، مشيرًا إلى قيامه بزيارة مصر خلال العام الماضي للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة حيث كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس الاتحاد السويسري.

كما أعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع مصر على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري وزيادة معدلات السياحة السويسرية إلى مصر، مؤكدًا انفتاح بلاده على التعاون مع مصر في كافة المجالات.

من جانبه أكد السفير هشام سيف الدين أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد السويسري، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر في الفترة القادمة، وكذا التعاون في مجالات التعليم الفني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانب آخر، أعرب المستشار الفيدرالي السويسري عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا طفرة حقيقية خلال الأعوام القادمة.

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