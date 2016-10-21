5 أطعمة شائعة تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية لصحتك.. أبرزها الزبدة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 5 أطعمة شائعة تحتوى على نسبة عالية من الدهون، لكنها تساعد فى الحصول على صحة جيدة، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:

1. الزبدة:

كثير من الأشخاص يعتقدون أن الزبدة غير صحية، وعلى الرغم من ذلك فإنها غنية بالكالسيوم وفيتامين k2، وإنها جيدة لكل من العضلات ونمو العظام.

2.صفار البيض:

فهو من الأطعمة الدهنية الصحية الغنية بفيتامين أ، وهو جيد لصحة العين، كما أنه يحتوى على فيتامين ب الذى يعزز المناعة.

3.المكسرات:

مثل الفول السودانى واللوز وعين الجمل، فإنها تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ومع ذلك فإنها مغذية جدا وصحية للقلب والمخ.

4.جوز الهند:

فالكثير من الأشخاص يتجنبون لبن جوز الهند لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، لكنه غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والألياف الجيدة للجهاز الهضمى.

5.الافوكادو:

من الأطعمة التى تحتوى على دهون صحية، ومن الممكن إضافته للنظام الغذائى، لأنه غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3 وحمض الأوليك، الذى يساعد على تحسين الصحة العامة عن طريق تعزيز المناعة.