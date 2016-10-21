5 أطعمة شائعة تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية لصحتك.. أبرزها الزبدة

>كتبت آلاء الفقى
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 5 أطعمة شائعة تحتوى على نسبة عالية من الدهون، لكنها تساعد فى الحصول على صحة جيدة، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:
1. الزبدة:
كثير من الأشخاص يعتقدون أن الزبدة غير صحية، وعلى الرغم من ذلك فإنها غنية بالكالسيوم وفيتامين k2، وإنها جيدة لكل من العضلات ونمو العظام.
2.صفار البيض:
فهو من الأطعمة الدهنية الصحية الغنية بفيتامين أ، وهو جيد لصحة العين، كما أنه يحتوى على فيتامين ب الذى يعزز المناعة.
3.المكسرات:
مثل الفول السودانى واللوز وعين الجمل، فإنها تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ومع ذلك فإنها مغذية جدا وصحية للقلب والمخ.
4.جوز الهند:
فالكثير من الأشخاص يتجنبون لبن جوز الهند لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، لكنه غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والألياف الجيدة للجهاز الهضمى.
5.الافوكادو:
من الأطعمة التى تحتوى على دهون صحية، ومن الممكن إضافته للنظام الغذائى، لأنه غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3 وحمض الأوليك، الذى يساعد على تحسين الصحة العامة عن طريق تعزيز المناعة.
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