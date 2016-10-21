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5 أطعمة شائعة تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية لصحتك.. أبرزها الزبدة

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5 أطعمة شائعة تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية لصحتك.. أبرزها الزبدة 5 أطعمة شائعة تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية لصحتك.. أبرزها الزبدة

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 5 أطعمة شائعة تحتوى على نسبة عالية من ، لكنها تساعد فى الحصول على صحة جيدة، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:

 

1.  الزبدة:

كثير من الأشخاص يعتقدون أن الزبدة غير صحية، وعلى الرغم من ذلك فإنها غنية بالكالسيوم وفيتامين k2، وإنها جيدة لكل من العضلات ونمو العظام.

 

2.صفار البيض:

فهو من الأطعمة الدهنية الصحية الغنية بفيتامين أ، وهو جيد لصحة العين، كما أنه يحتوى على فيتامين ب الذى يعزز المناعة.

 

3.المكسرات:

مثل الفول السودانى واللوز وعين الجمل، فإنها تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ومع ذلك فإنها مغذية جدا وصحية للقلب والمخ.

 

4.جوز الهند:

فالكثير من الأشخاص يتجنبون لبن جوز الهند لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، لكنه غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والألياف الجيدة للجهاز الهضمى.

 

5.الافوكادو:    

من الأطعمة التى تحتوى على دهون صحية، ومن الممكن إضافته للنظام الغذائى، لأنه غنى بالأحماض الدهنية أوميجا 3 وحمض الأوليك، الذى يساعد على تحسين الصحة العامة عن طريق تعزيز المناعة.


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