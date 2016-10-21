موجز أخبار مصر للساعة 6 مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى "لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها صندوق النقد الدولى يحذر من تباطؤ النمو الاقتصادى في الشرق الأوسط، كما يتابع الموقع أخر تطورات حادث أتوبيس مدينة نصر وغيرها من الأخبار:

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساءا..

حذر صندوق النقد الدولى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من تباطؤ النمو الاقتصادى، ودعاها إلى مواصلة التقدم نحو تعزيز أرصدة المالية العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، مما سيساعد فى تحقيق النمو الاحتوائى والقابل للاستمرار، وذلك فى تقرير له أصدره الصندوق عبر موقعه الرسمى، كشف فيه أن المنطقة تحقق نموا محدودا بمعدل 3.5% هذا العام، مع قليل من التحسن فى عام 2017، ويؤدى تباطؤ النمو الاقتصادى إلى إلحاق الضرر بالتقدم فى تحسين مستويات المعيشة.

قال الفنان العالمى مايكل بولتون: "إنه لا توجد حضارة فى العالم تقارن بالحضارة المصرية"، جاء ذلك أثناء زيارة نجم البوب العالمى مايكل بولتون إلى منطقة الأهرامات الأثرية، وذلك فى إطار خطة هيئة تنشيط السياحة التسويقية، التى تهدف للدعاية والترويج السياحى لمصر، كأحد أهم المقاصد السياحية على خريطة السياحة العالمية.

بعد عامين من الجهود التى بذلتها هيئة الثروة المعدنية برئاسة الجيولوجى عمر طعيمة، انتهت الهيئة من مراجعة جميع مصروفات البحث والاستغلال لشركة السكرى لمناجم الذهب، منذ صدور الاتفاقية بين الحكومة والشركة وحتى نهاية شهر يونيو، وفيما يلى أهم المعلومات عن "منجم السكرى للذهب".

صرحت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، بدفن 9 ضحايا حادث تصادم أتوبيس بميكروباص بمدينة نصر، كما بدأت النيابة التحقيق مع سائق الأتوبيس المتسبب فى الحادث، بينما لقى سائق الميكروباص مصرعه.

تعرت فنانة أوبرا إيطالية فى الساحة الحمراء بالقرب من الكرملين، وقامت بالغناء وطلب الزواج من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

هدد الجناح المصرى، محمود عبد المنعم "كهربا"، مسئولى اتحاد جدة السعودى، بترك التدريبات والعودة لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حال عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلم وثائقى عن القوات البحرية المصرية، بعنوان "القوات البحرية المصرية .. أسود البحر"، استعرضت خلاله تاريخ إنشاء البحرية المصرية.

قال عماد متعب مهاجم الأهلي إنه لم يكن يعلم أن هناك مرانا اليوم، الجمعة، لأن جدول التدريبات المُعلّق في غرفة خلع ملابس الفريق مكتوب فيه إن الفريق راحة اليوم، وسيبدأ الفريق غداً الاستعداد لمباراة بتروجت المُقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة لبطولة الدوري.

حرص خمسة من رموز نجوم الأهلي على دعم الزمالك فى مباراته الحاسمة أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له الأحد المقبل على استاد برج العرب، حينما وجه كل منهما رسالة للفارس الأبيض مفادها "الزمالك يقدر" فى إشارة لثقة رموز القلعة الحمراء فى قدرة الزمالك، على تعويض نتيجة الإياب التى انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد.

قال اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أن النيابة العامة تحقق حالياً مع سائق الهيئة المتسبب فى حادث الحى العاشر بمدينة نصر صباح اليوم، وراح ضحيته عدد من المواطنين وإصابة آخرين، مشيراً إلى أن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، قرر صرف 10 آلاف جنيه من ميزانية المحافظة لأسرة كل متوفى فى الحادث.

أكد الدكتور أحمد عكاشة- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى قائلا: "لاعبو كمال الأجسام ضعفاء جنسيا وملهمش خالص فى الجنس"، لأن اهتمامهم بالعضلات فقط وجميع أجزاء المخ تفكر فى بناء العضلات وليس المرأة، ,يرجع ذلك لنرجسيتهم الزائدة عن اللازم التى تعد اضطرابا فى الشخصية وتكون أهم صفاتها هى الأنانية وشعور الشخص بالعظمة وعشق الذات، وأنه شخص نادر الوجود ويهتم كثيرا بمظهره للفت الانتباه وإثارة إعجاب الآخرين .

نشرت الصفحة الرسمية لأبو إسحاق الحوينى، على "فيس بوك"، رد الداعية السلفى، على تساؤل: "هل حاول الرسول صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار من أعلى الجبال؟".

حصت مديرية أمن الجيزة 20 شخصاً من المسجلين خطر والسابق إتهامهم فى قضايا سرقة مساكن، لكشف هوية المتهمين بسرقة مبلغ مالى من شقة ملك زوجة الفنان عادل إمام ومؤجرة لأحد الأشخاص بالدقى.

استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح اليوم الجمعة، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، فى إطار الزيارة التى تقوم بها لمطروح لافتتاح مركز الأطراف الصناعية لصالح ضحايا الألغام، بحضور مسئولى المركز المصرى للتنمية المستدامة وإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى وممثلى الاتحاد الأوروبى وممثلى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

أعلن مصدر طبى، منذ قليل، استشهاد الرائد محمد الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة أبوصوير، متأثرا بإصابته بعد توقف المخ والقلب، ومن المقرر تشييع الجنازة من مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد.

أثار اقتراح النائبة زينب على سالم، بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة الإسكان بمجلس النواب لحصر جميع الفيلات والقصور الموجودة على مستوى الجمهورية لرفع الدعم عن أصحابها، ردود أفعال إيجابية من جانب نواب البرلمان الذين طالبوا بفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، فمنهم من أيده تمامًا وطالب بسرعة تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، مؤكدين أن هذا الأمر سيخفف من الأعباء المالية التى تتسبب فيها فاتورة الدعم كل عام، ومنهم من يرى أن آلية تطبيقه صعبة جدًا بسبب عدم القدرة على الحصر، واستبدلوا الاقتراح بأن يتم فرض رسوم رفاهية على أصحاب القصور والفيلات بحد أدنى 200 جنيه وأقصى 500 جنيه على أن يتم تحصيلها من خلال فواتير الخدمات.

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة، لبدء مناقشة التشريعات والقضايا الملحة، حيث وضعت كل لجنة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثانى، ما بين قوانين هامة سيتم تعديلها وتنظيم زيارات ميدانية، وتفعيل الدور الرقابى للبرلمان على الحكومة.

شهدت عملية بيع تذاكر إياب نهائى أفريقيا أمام صن دوانز بطل أفريقيا، والمقرر له الاحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، العديد من المشاهد المثيرة داخل نادى الزمالك بعد اقتحام الجماهير لمقر النادى ووقوع حالات إصابات وإغماء.