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تونس تحتجز مركبا على متنها 16 صياداً من برج مغيزل كفر الشيخ

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تونس تحتجز مركبا على متنها 16 صياداً من برج مغيزل كفر الشيخ تونس تحتجز مركبا على متنها 16 صياداً من برج مغيزل كفر الشيخ

>كفر الشيخ – محمد سليمان

قال أحمد نصار نقيب الصيادين والمتحدث الرسمى باسم صيادى ، إن القوات البحرية التونسية ألقت القبض على مركب الصيد المسماه "إيمان بالله"، وعلى متنها 16 صياداً جميعهم من كفر الشيخ.

وأضاف نصار فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة: خرجت مركب الصيد لرحلة صيد كعادة مراكب الصيد من بوغاز رشيد في يوم التاسع من شهر أكتوبر الجارى، وكان على متنها  16 صياداً مصرياً من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، وهم "عبدالسلام على حسن، على حسن عبدالسلام، شكوكو عامر، أحمد الشوكى، رامى البهلوان، عبده حمدى عرفه، سعيد محى الدين القاضى، مصطفى سلامة مصطفى، محمد فايد، ناجى البهلوان".

وذكر نصار أن النقابة العامة للصيادين تناشد ووزارة الخارجية للتدخل، للإفراج عن الصيادين ومركب الصيد المحتجزة بتونس.


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