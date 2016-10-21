موسكو تنفي ادعاءات بيع مصر حاملات «ميسترال» لروسيا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، صحة تصريحات وزير الدفاع البولندي، أنطوني ماتشيريفيتش، حول بيع مصر سفن «ميسترال» الحاملة للمروحيات لروسيا بثمن رمزي قدره دولار واحد.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، قوله إن تصريحات أنطوني ماتشيريفيتش حول شراء روسيا سفن «ميسترال» من مصر هي تصريحات «غباء الجمعة»، مشيرًا إلى أن مثل هذه الادعاءات، وغيرها من التصريحات الغريبة، يطلقها ماتشيريفيتش من أجل الدعاية لنفسه؛ ولكن هذه المشكلة تخص القيادة البولندية.

وكان وزير الدفاع البولندي، أنطوني ماتشيريفتش، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، خلال كلمة له في برلمان بلاده، أن مصر قد تبيع حاملة المروحيات «ميسترال»، إلى روسيا مقابل مبلغ رمزي قدره 1 دولار.