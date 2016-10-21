إغلاق مطار لندن سيتي بسبب «حادث كيميائي»

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، إخلاء العاملين والمسافرين من مطار لندن ستي في العاصمة بعد وقوع ما قالت إنه “حادث كيماوي”.

ووفق ما أفادت «سكاي نيوز»، فإن نحو 500 شخص أخبروا بضرورة مغادرة أرض المطار ، كما حذرت وسائل النقل في العاصمة المسافرين صوب المطار من تأخيرات طويلة على مواعيد الرحلات.

وقالت خدمة الإطافاء إن عدد من المسافرين أصيبوا بنوع من التوعك وصعوبة في التنفس، كما أنه جرى رفع الإنذار في المطار الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

ولم تحدد السلطات طبيعة الحادث الكيماوي في المطار حتى الآن، في وقت جرى إرسال العديد من الفرق المتخصصة إلى المطار.