اختيار ميسي أفضل لاعب بالجولة الثالثة من «أبطال أوروبا»

اختير نجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، كأفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد حصل ميسي، الذي سجل «هاتريك» في مرمى مانشستر سيتي، وصنع هدفًا آخر لزميله نيمار، على 38% من مجموع الأصوات، ليتخطى الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، الذي حصل على 20%، والغابوني بيير أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند 15%.

وكان “البرغوث” اختير أيضًا أفضل لاعب في أولى جولات دور المجموعات بالـ”تشاموبينز ليج”.

بينما حل الألماني مسعود أوزيل، الذي سجل أيضًا “هاتريك” لفريقه آرسنال في مرمى لودوجوريتس البلغاري، رابعًا بحصوله على 13% من الأصوات، متقدمًا بفارق ضئيل عن حارس مرمى يوفنتوس، الإيطالي بوفون.