أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اختيار ميسي أفضل لاعب بالجولة الثالثة من «أبطال أوروبا»

Google+ Print
اختيار ميسي أفضل لاعب بالجولة الثالثة من «أبطال أوروبا» اختيار ميسي أفضل لاعب بالجولة الثالثة من «أبطال أوروبا»

ميسي

اختير نجم نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، كأفضل لاعب في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد حصل ميسي، الذي سجل «هاتريك» في مرمى مانشستر سيتي، وصنع هدفًا آخر لزميله نيمار، على 38% من مجموع الأصوات، ليتخطى الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، الذي حصل على 20%، والغابوني بيير أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند 15%.

وكان “البرغوث” اختير أيضًا أفضل لاعب في أولى جولات دور المجموعات بالـ”تشاموبينز ليج”.

بينما حل الألماني مسعود أوزيل، الذي سجل أيضًا “هاتريك” لفريقه آرسنال في مرمى لودوجوريتس البلغاري، رابعًا بحصوله على 13% من الأصوات، متقدمًا بفارق ضئيل عن حارس مرمى يوفنتوس، الإيطالي بوفون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا