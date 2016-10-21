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بالصور.. إنتشار فرق من صحة بني سويف لمكافحة قواقع الليمنيا والفاشيولا‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : محمد شعبان

قام فريق من الإدارة المتوطنة بمديرية الصحة والسكان ببني سويف برعاية الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحه وبإشراف الدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة المتوطنه،اليوم الجمعة، بحملة مكبرة لمعالجة ترعة الشراهنة التابعة لقرية طحا البيشه بمركز ببا من قواقع الليمنيا والفاشيولا المسببة للبلهارسيا .

وقام الفريق برش مبيد النلكيوزميد بالمناطق التي بها قواقع الليمنيا بكثافة عالية، حيث عثر علي سركاريا فاشيولا داخل الترعة والتي يبلغ طولها 9كيلو متر .

وقال الفريق المعالج، إنه قام بتطهير كيلو ونصف من المناطق المصابة بالقواقع المسببه للبلهارسيا .

وشارك بالحملة المهندس أحمد سيد، سامى محمود ، رمضان الفولى ومهندس جمال ابراهيم مدير القواقع بالمديرية والمهندسة حنان جمعة.

 

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