قوات المظلات المصرية والروسية تنفذان قفزة تدريبية خلال تدريب «حماة الصداقة 2016»

استمرت أنشطة وفاعليات التدريب المصري الروسي المشترك «حماة الصداقة 2016» الذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية ، بقاعدة اللواء محمد نجيب العسكرية، بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، والذي يستمر حتى 26 من أكتوبر الجاري.

وشهدت الأيام الماضية تنفيذ عدة أنشطة تدريبية تهدف إلى توحيد المفاهيم، وثقل مهارات القوات المصرية والروسية، وصولًا إلى أنسب أسلوب للتعاون في استخدام القوات لتنفيذ الأهداف المخططة بدقة وكفاءة عالية.

كما تبادلت العناصر المشاركة من الجانبين تنفيذ عملية إنزال مظلي مشتركة بتبادل معدات ومهمات القفز إطلق عليها «قفزة الصداقة»، مما يؤكد على قدرة وجاهزية العناصر المنفذة على التخطيط الجيد لإدارة أعمال قتال مشتركة، ويحقق المزيد من التقارب والتفاهم أثناء تنفيذ كافة المهام.

يأتي تدريب حماة الصداقة 2016 في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العسكري بين مصر وروسيا.

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