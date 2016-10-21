بالصور.. بورسعيد تستقبل أكبر سفينة سياحية علي مستوي العالم بميناءها

المراسل: جمال نوفل

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، عصر اليوم الجمعة، السفينة السياحية العملاقة GENTING DREAM ، والتي تعد من أكبر السفن السياحية بالعالم والتي يبلغ عدد طاقمها 2000 بحار من مختلف الجنسيات .

ويبلغ طول السفينة 335 مترًا وغاطسها 10 مترًا وحمولتها 151300 طن ومن المنتظر أن تمكث السفينة بالميناء لمدة 10 ساعات، ثم تغادر الرصيف لتواصل رحلتها في موانئ البحر المتوسط .

وكان في استقبال السفينة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية ومسئولي ميناء بورسعيد، حيث رحب محافظ بورسعيد بالسائحين معبرًا عن سعادته بوجودهم علي أرض المحافظة الباسلة.

ووجه “المحافظ”، بتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنهاء الاجراءات لركاب السفينة، مشيرًا أن دخول السفينة العملاقة الي ميناء بورسعيد هو مؤشر إيجابي علي تدفق المزيد من السفن خلال الفترة القادمة .

وأكد “المحافظ” للسائحين بأن مصر بلد الآمن والآمان، وترحب بضيوفها من جميع أنحاء العالم للتمتع بجوها الطبيعي ومزاراتها السياحية والأثرية ومشاهدة حضارة سبعة آلاف عام .

وأضاف المحافظ، بأن بورسعيد تمتلك موقع من أفضل المواقع علي مستوي العالم وتتميز بجوها المعتدل طوال العام، وأن المحافظة تعمل علي دفع المشروعات السياحية بالمحافظة للارتقاء ببورسعيد سياحيًا من أجل جذب السياح إليها سواء سياحة داخلية او خارجية.

كما قام محافظ بورسعيد بإهداء درع المحافظة الي قبطان السفينة تكريمًا وتقديرًا لوجودهم علي أرض محافظة بورسعيد التي ترحب بضيوفها.