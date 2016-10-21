أخبار عاجلة

لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

سفارة مصر في موسكو تنفي بيع «الميسترال» لروسيا

Google+ Print
سفارة مصر في موسكو تنفي بيع «الميسترال» لروسيا سفارة مصر في موسكو تنفي بيع «الميسترال» لروسيا

ميسترال – أرشيفية

نفى رئيس المكتب الإعلامي للسفارة المصرية بموسكو أيمن موسى، ما تردد من أنباء بشأن بيع حاملتي الطائرات المصريتين «ميسترال» إلى روسيا.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «نوفستي»، أن كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول بيع سفينتي الميسترال لروسيا مجرد شائعات غير قابلة للتصديق.

وأضاف: “كيف لمصر أن تبيع حاملتي الطائرات لروسيا في الوقت الذي تطلب فيه من روسيا شراء دفعة من الطائرات لتسليحهما؟”.

يذكر أن وزير الدفاع البولندي، أنطوني ماتشيريفتش، كان قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، خلال كلمة له في برلمان بلاده، أن باعت حاملة المروحيات “ميسترال”، إلى روسيا مقابل مبلغ رمزي قدره 1 دولار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى