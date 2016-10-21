سفارة مصر في موسكو تنفي بيع «الميسترال» لروسيا

نفى رئيس المكتب الإعلامي للسفارة المصرية بموسكو أيمن موسى، ما تردد من أنباء بشأن بيع حاملتي الطائرات المصريتين «ميسترال» إلى روسيا.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «نوفستي»، أن كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول بيع سفينتي الميسترال لروسيا مجرد شائعات غير قابلة للتصديق.

وأضاف: “كيف لمصر أن تبيع حاملتي الطائرات لروسيا في الوقت الذي تطلب فيه من روسيا شراء دفعة من الطائرات لتسليحهما؟”.

يذكر أن وزير الدفاع البولندي، أنطوني ماتشيريفتش، كان قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، خلال كلمة له في برلمان بلاده، أن مصر باعت حاملة المروحيات “ميسترال”، إلى روسيا مقابل مبلغ رمزي قدره 1 دولار.