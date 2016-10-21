وزير الآثار: نبعث برسالة أمن وآمان للعالم ونتمنى زيادة المعدلات السياحية

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار: “نبعث برسالة أمن وآمان للعالم الدولى بأن مصر آمنة، وتحظى السياحة والثقافة والآثار باهتمام كبير من كافة المسئولين”.

جاء ذلك على هامش، مشاركة وزير الآثار فى مهرجان تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل جنوب أسوان، مساء اليوم الجمعة، بحضور الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة، واللواء عمر ناصر، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، بجانب الأفواج السياحية المشاركة فى المهرجان.

وأعرب وزير الآثار، عن أمنياته أن تعود معدلات السياحة فى أبوسمبل إلى سابق عهدها الذهبى، حيث كانت تقف الأتوبيسات لمسافة تزيد عن 1500 متر بجوار بعضها البعض من كثرة أعداد السائحين.

وأضاف العنانى، أن بعض علماء الآثار يعتبرون معبد أبوسمبل بمثابة العجيبة الثامنة على مستوى العالم، بعد العجائب السبع، نظرًا لعراقته وروعته وعظمه عملية إنقاذه على يد منظمة اليونسكو.