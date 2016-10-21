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تحت شعار «إعرف السودان».. سفارة الخرطوم بالقاهرة تنظم مهرجان ثقافي فني

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تحت شعار «إعرف السودان».. سفارة الخرطوم بالقاهرة تنظم مهرجان ثقافي فني تحت شعار «إعرف السودان».. سفارة الخرطوم بالقاهرة تنظم مهرجان ثقافي فني

السودان

ينظم المجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج، والمجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر مؤتمر القطاع الشبابي بالقاهرة والذي يحمل شعار «نحو مسئولية مجتمعية فعالة في ظل الاغتراب»، وذلك تحت رعاية سفارة السودان بالقاهرة، في الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر فى تمام الساعة الرابعة مساء.

كما سيقوم المهرجان بتكريم مجموعة من أبناء فنانى زمن الفن الجميل المصريين وذلك لما قدموة من اثراء الفن والثقافة العربية وبحضور عدد من ممثلى البعثات الدبلوماسيه لعدة سفارات.

ومن المنتظر أن يضم المهرجان كوكبة كبيرة من الحضور المصري ومنهم عضو مجلس النواب عمرو أبو اليازيد، والفنان مصطفى الدمرداش، والإعلامي طارق علام، وبعض ممثلي الأحزاب السياسية بمصر وعلى رأس الحاضرين الدكتور أيمن عبد الهادي وكيل أول وزارة الثقافة والعلاقات الثقافية والخارجية.

يأتى ذلك في إطار التبادل الثقافي وتفعيل برنامج التعاون الثقافي الثنائي بين و السودان من 2017 إلى 2019 ضمن اتفاقيات التعاون المشترك التي وقع عليها الرئيسان والبشير، في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر و السودان.

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