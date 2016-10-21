«البترول» تتسلم 8 شحنات سولار من 4 شركات عالمية الشهر المقبل

قال تجار اليوم الجمعة إن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت 8 شحنات من زيت الوقود «السولار» الذي يحتوي على كبريت بنسبة 0.1 بالمئة للتسليم في نوفمبر.

ونقلت «رويترز» عن المصادر إن «فيتول» فازت بتوريد 3 شحنات، في حين فازت «جلينكور» بعدد مماثل بينما ستورد بي.بي إنرجي وصحارى شحنتين بواقع واحدة لكل منهما.

وألغت الهيئة شحنتين من أصل 10 شحنات كانتا للتسليم في مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وطرحت الهيئة شراء 19 شحنة أو ما يصل إلى 665 ألف طن من السولار للتسليم في نوفمبر منهم 10 شحنات للتسليم في الإسكندرية والدخيلة، و6 شحنات للتسليم في السويس وثلاث شحنات للتسليم في العين السخنة.

وقال التجار إن الهيئة المصرية العامة للبترول أيضا أرست توريد 5 شحنات من البنزين 95 أوكتين على «ليتاسكو» للتسليم في نوفمبر.