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بالصور .. تسليم 213 وحدة سكنية بمشروع 18 عمارة لسكان منطقة القابوطي ببورسعيد

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: جمال نوفل

أعلنت محافظة بورسعيد، أنه تم تسليم 213 وحدة سكنية لمستحقيها منذ بدء عمليه تسليم مشروع 18 عمارة لمشروع تطوير منطقة القابوطى .

وقال رئيس الضواحي ، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة الإنتهاء من تسليم الأهالي وحداتهم السكنية بعد الانتهاء منها بصورة متكاملة ودخول جميع المرافق اليها .

وأضاف، أنه تم تنفيذ ثلاث مشروعات إسكان ومشروع 9 عمارات بمنطقة اللبانة ومشروع الـ 18 عمارة الحالى، وجارى العمل على تسكين مشروع الـ 48 عمارة .

واوضح قائلًا : قمنا بالعمل على ثلاث محاور رئيسية، الأول تسكين الوحدات السكنيه ، والثانى إزاله العشش ، والمحور الثالث تسكين المستحقين على الاراضى التى تم اخلائها من العشش، وتم بفضل الله انهاء مهمة التسليم فى سهوله ويسر وقدم الأهالي الشكر الي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي نقلهم إلى العمارات الجديدة وكذلك الي رئيس حي الضواحي.

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