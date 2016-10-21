غدًا.. استئناف رئيس «أونست» على حكم حبسه في 7 قضايا نصب

تنظر محكمة جنح مستأنف البساتين، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدًا السبت، الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن رجل الأعمال إكرامي الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة «أونست للتطوير العقاري»، على حكم حبسه في 7 قضايا نصب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدي، بعضوية المستشارين أحمد عمر، وعامر عبد الله، بأمانة سر إبراهيم فرج، وحسين السقا.

تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة “أونست” عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم الوحدات المتعاقد عليها.