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طائرات التحالف العربي تدمر منصة صواريخ نصبتها المليشيات بين صنعاء ومأرب

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طائرات التحالف العربي تدمر منصة صواريخ نصبتها المليشيات بين صنعاء ومأرب طائرات التحالف العربي تدمر منصة صواريخ نصبتها المليشيات بين صنعاء ومأرب

حوثيين – أرشيفية

قال مصدر عسكرى بالمنطقة العسكرية الثالثة في اليمن إن طائرات دول التحالف العربي دمرت منصة إطلاق صواريخ تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح بين محافظتي مأرب وصنعاء.

وقال المصدر في تصريح للمركز الاعلامى للقوات المسلحة اليمنية إن المليشيات نصبت المنصة في منطقة تقع بين محافظتي صنعاء ومأرب مستغلة الهدنة، مضيفا أن الطائرات دمرت – أيضا – “طقمين” للميليشيات في نفس الموقع.

وأشار إلى أن الميليشيات الانقلابية أطلقت – الليلة الماضية – ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة مأرب، ونجحت منظومة الدفاع الصاروخية «باترويت» في اعتراضها وتفجيرها.

من ناحية أخرى، صدت قوات الجيش والمقاومة هجوما للمليشيات عصر اليوم على مواقعها في مديرية صرواح غرب مأرب.

أ ش أ 

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