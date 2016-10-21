غدًا.. محاكمة متهمي محاولة حرق حي الوراق

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدًا السبت، جلسة محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة حرق مبنى حي الوراق».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحيم صفوت بأمانة سر أحمد صبحي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف.

يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد عامًا، وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 عامًا، وبحوزته فرد خرطوش، ونجحوا في إبطال مفعول القنبلة قبل تفجير المبنى.