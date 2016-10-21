بالصور : الفنان حسام الحسيني يحتفل مع والدته نهال عنبر بعيد ميلادها "الست المثالية" ...
نشر الفنان حسام الحسيني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، صورة تجمعه بوالدته الفنانة نهال عنبر خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع الجمهور، كما وصف "الحسيني" والدته بـ"لست المثالية".
وعلق على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة يا أحن وأجدع وأحلى وأجمل وألذ وأطيب وأرقى ست في العالم، الست المثالية اللي مفيش اتنين يختلفوا عليها، ربنا يقدرني إني أكون خدام تحت رجليكي وأرفع رأسك دائمًا، ربنا يحفظك ويبارك فيكي وفي صحتك ويخليكي ليا يا أحلى ملكة في الدنيا" .
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