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بالصور : الفنان حسام الحسيني يحتفل مع والدته نهال عنبر بعيد ميلادها "الست ‏المثالية" ...

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نشر الفنان حسام الحسيني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، صورة تجمعه بوالدته الفنانة نهال عنبر خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع الجمهور، كما وصف "الحسيني" والدته بـ"لست المثالية".

وعلق على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنتي طيبة يا أحن وأجدع ‏وأحلى وأجمل ‏وألذ وأطيب وأرقى ست في العالم، الست ‏المثالية ‏اللي مفيش اتنين يختلفوا عليها، ‏ربنا يقدرني إني أكون خدام تحت رجليكي وأرفع رأسك دائمًا، ربنا ‏يحفظك ويبارك فيكي وفي صحتك ويخليكي ليا يا أحلى ملكة في الدنيا" .

 

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رئيس قسم الأخبار